Domingo de fútbol y con cuatros escenarios en simultáneo, donde como interés está la resolución del Grupo A de la Fase 1, el que conocerá a su ganador y el mismo que se medirá en la definición a Sporting Cristal.

En las últimas cuatro jornadas, San Martín (16) ganó todo y arrollando pasó a liderar la serie. En el mismo lapso Universitario (14) sumó 10 puntos de 12 posibles, se metió a la pelea, aunque solo llegó hasta la cuarta ubicación a falta de una fecha. Ayacucho y Cienciano (14) ganaron apenas una vez en ese periodo y quedaron detrás de los ‘santos’.

San Martín, ganar y nada más

San Martín enfrentará a Municipal y con dos unidades de ventaja sobre sus competidores cercanos les basta con ganar para sentenciar todo. En caso de empate, como máximo podrían alcanzarlo en 17 puntos, pero su diferencia de goles es inferior respecto a Ayacucho y Cienciano. Si caen, tendrán que esperar que sus rivales no lo hagan.

Ayacucho FC

Los ‘zorros’ dejaron pasar una increíble ocasión ante la ‘U’ y ahora dependen de que los ‘santos’ no ganen. Su diferencia de goles (+6) es mejor respecto al resto y ello les será favorable en caso de igualdad de puntaje. Jugarán en el Callao ante Cantolao.

Cienciano

Perdió en el choque directo con San Martín y tuvo que ceder la punta. Tiene (+5) en diferencia de goles, por lo que además de esperar el traspié albo, es importante que gane por un margen más amplio que Ayacucho

Universitario, a la espera de todo

Prácticamente, la ‘U’ necesita un milagro. Los cremas llegan con la baja importante de Hernán Novick, su figura en la Liga 1. Al tener una diferencia de goles de (+1), no solo es fundamental que San Martín no triunfe, sino que también no lo hagan el ‘Papá’ y los ‘zorros’, quienes tienen una producción en el arco rival superior.

Incluso si Ayacucho y Cienciano no suman de a tres y los ‘santos’ empatan, tendrán que superar su diferencia de goles (+3). Escenario complicado.

Así está la pelea en la parte alta del Grupo A de Fase 1:

