Universitario de Deportes ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores 2021: Palmeiras, Defensa y Justicia, y el ganador de la llave entre Independiente del Valle y Gremio. El Grupo A, en el que le tocó a la 'U' no es nada sencillo. Sin embargo, previo al sorteo del torneo internacional, Ángel Comizzo ya se había referido al tema.

El entrenador crema mencionó que, si bien se hará todos los esfuerzos por hacer un buen papel en la competencia continental, lo cierto es que no la tendrán nada sencillo. Ello, debido a la gran cantidad de jugadores que se recuperaron de la COVID-19 tras pasarla bastante mal.

"Lo mental no alcanza. Si no estás, a nivel internacional, a 11 puntos desde la parte física, es difícil competir. Venimos año tras año viendo una realidad. Nosotros, junto con Cristal, intentaremos hacer el mejor papel posible. (Pero) ¿Para qué vamos a prometer algo que sabemos que hace 20 años no se puede cumplir? Lo vamos a intentar", dijo en el video publicado por Universitario Play.

Por otro lado, el DT merengue mencionó que es consciente del duro reto que le espera. "Trataremos de dejar el prestigio de nuestra liga de la mejor manera posible, pero tienen que saber que es difícil, a nivel internacional se juega a otra cosa, es otra historia. Si, encima, le sumamos problemas de salud más lesionados... Yo soy entrenador de fútbol, no soy mago", mencionó.

Continúan recuperándose

Ángel Comizzo se refiere, claro, a los 15 jugadores que atravesaron un cuadro complejo de COVID-19. "Han estado con problemas de respiración, con fiebre. (...) Ahora están mejor, se están recuperando, pero han perdido mucho peso, algunos hasta cinco kilos. Hay que ir acomodándolos", mencionó.

"Somos los dos equipos que van a dar la cara por el fútbol peruano. O sea, ojalá los dos equipos podamos hacer un buen papel, pasar de fase y, si no es así, caer en zona de Copa Sudamericana. Intentaremos hacer lo mejor posible", finalizó.

