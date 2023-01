Alberto Quintero tiene el sueño de ser campeón con Universitario. | Fuente: Universitario de Deportes

Alberto Quintero le dio esperanza a todo el pueblo de Universitario de Deportes al marcar el 1-0 parcial ante Sporting Cristal el último domingo por la vuelta de la final de la Liga 1 2020. Ese resultado forzaba el tiempo extra en el Estadio Nacional, pero los rimenses lo empataron y con ello se quedaron con el título nacional.

El panameño Alberto Quintero se ha quedado con la espina, una vez más, de campeonar con Universitario. Tiene ese sueño y por ello renovó con los merengues hasta fines de 2022. Al confirmarse su nuevo vínculo con los merengues, el extremo escribió un emotivo mensaje en Instagram para agradecerle a todos los hinchas cremas.

"Me siento muy contento, agradecido por el cariño, apoyo que me ha regalado la Familia Crema, en especial a la fanaticada que nunca desmaya, nunca nos abandona, son una inspiración más para nuestro equipo. Este año fue de lucha, hicimos el trabajo y quedó demostrado que seguimos siendo de los mejores. Seguiré dando mi entrega al 100% como siempre porque amo y disfruto lo que hago, y para que este 2021 sea de mi querida 'U', que llevo en mi corazón. Por esa gran acogida que me han brindado", sostuvo 'Chiquitín' Quintero en un primer momento.

Asimismo, el internacional con la Selección de Panamá manifestó que "además quiero agradecer a mi familia, amigos por su apoyo. En especial a mi madre bella, esposa y a mis princesas por ser mis incondicionales". Quiere seguir en la tienda merengue hasta ser campeón nacional.

Hay que tener en cuenta que Alberto Quintero llegó a Universitario de Deportes para la temporada 2017 junto con su compatriota Luis Tejada. Pese a no levantar títulos con los cremas, se ha ganado un puesto como referente del club a base de esfuerzo.

