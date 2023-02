Edison Flores jugador del DC United. | Fuente: Instagram Edison Flores

Edison Flores volvió a hablar de Universitario de Deportes luego de confirmarse que el DC United de la MLS no lo cederá a préstamo a un equipo peruano de cara a la Copa Libertadores 2021.

A través de sus redes sociales, el volante de la Selección Peruana reafirmó su hinchaje por Universitario, aunque reveló que el cuadro crema no lo tuvo en sus planes en las últimas semanas. "No llegó ninguna intención, ningún guiño", señaló a uno de sus seguidores.

En otro momento, Flores no descartó en el futuro jugar por otro equipo peruano en caso Universitario no lo tenga en sus planes. "Si el día que decida volver no encuentro intención del club que soy hincha, lo más probable es que busque opciones que sí me quieran", agregó.

Anteriormente en una entrevista con ATV, el popular 'Orejas' indicó que Sporting Cristal intentó conseguir su cesión previo a la confirmación de la fecha de inicio de la MLS. "Se habló de algunos equipos peruanos, pero a mí no me llegó ninguna llamada, pero hubo un acercamiento con Sporting Cristal, pero obviamente lo descarté”.

Flores entrena en la Videna junto a los otros jugadores peruanos que militan en los clubes de la MLS de cara a mantener una buena condición física.

