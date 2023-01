Edison Flores le da el 'sí' a Ángel Comizzo. | Fuente: Instagram - RPP

Edison Flores, exjugador de Universitario de Deportes, cree que el argentino Ángel Comizzo sería un buen reemplazante de Gregorio Pérez en la dirección técnica del cuadro crema.

“Cada entrenador tiene una idea diferente, cada cuerpo técnico es distinto. No se en realidad cuales sean las opciones reales. Se habla mucho del profe Comizzo que es una buena opción para la ‘U’ o el técnico interino Juan Pajuelo con quien he trabajado y tiene muy buenas ideas. Espero que pronto se pueda definir el nuevo entrenador para el bienestar de los jugadores”, sostuvo el 'Orejas' en diálogo con ‘Full Deporte' por Depor.

El volante de DC United de la MLS también afirmó que no conoce a Carlos Moreno, administrador concursal de Universitario. "He tenido muy poco contacto con la administración actual. Con la anterior sí tuvo más de contacto ya que yo estaba ahí. Yo soy hincha y me incomoda que no se hable del equipo, sino de todo el problema del manejo del club. Todos hacen lo posible, pero aún no se termina ese tema de la deuda", sostuvo.

Como se sabe, Comizzo figura como una de las opciones para ser el nuevo entrenador de Universitario, al igual que su compatriota Omar 'Turco' Asad.

EL DATO: el argentino Ángel Comizzo tuvo ya dos etapas en Universitario en 2013 y 2019.

