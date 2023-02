Diego Chávez fue campeón nacional con Universitario en 2013. | Fuente: Prensa Universitario

Diego Chávez está muy cerca de poder conseguir lo que tanto anhelaba. Tener otra oportunidad en un equipo de Primera División y que esta sea en el elenco del cual se considera hincha, salió de sus divisiones menores y pudo ser campeón nacional. El defensor será, de manera oficial, nuevo jugador de Universitario de Deportes.

El lateral derecho se integró al equipo de reserva, en condición de invitado, desde el inicio de la pretemporada. A partir de ahí, buscó impresionar al entrenador del primer equipo Gregorio Pérez y casi un mes después ya lo habría conseguido, por lo que el uruguayo solicitará que sea parte del plantel para la temporada 2020 de la Liga 1.

“Hoy entrené con el primer equipo y le metí bastante ‘chocolate’. Luego el profesor Pérez me preguntó cómo andaba con el tema de mi contrato. Me dijo que contaba conmigo y eso me pone muy contento”, indicó Chávez en entrevista con Depor.

“Yo tengo que aceptar lo que me ofrezca Universitario. Si me quieren pagar 500 dólares, yo acepto. Es el club que amo y es mi vida”, agregó, respecto a los detalles de su contrato que aún no se cristaliza, pero sucedería antes del inicio de la Liga 1.

Diego Chávez debutó con Universitario de Deportes en 2012 y obtuvo el título al año siguiente, afianzándose como titular, con Ángel Comizzo como entrenador. Permaneció en tres campañas más con el equipo y después pasó por Sport Rosario y Unión Huaral, jugando el ascenso. En 2019 firmó a mitad de año con Binacional, pero solo disputó un partido.

