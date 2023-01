Diego Chávez fue campeon con la 'U' en el año 2013. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Universitario de Deportes cumplió su octavo día de entrenamiento en las instalaciones del Árabe Palestino. Los trabajos se dividieron en dos grupos de 15 personas cada uno, tal como establece la fase 2 del protoloco para el regreso de la Liga 1. Diego Chávez fue la novedad en las prácticas después de que su familia pasara las pruebas de descarte de coronavirus. El lateral crema conversó con RPP Noticias sobre su futuro. Su contrato termina el 31 de julio y su continuidad necesita el visto bueno de Ángel Comizzo.

¿Cómo van los entrenamientos?

Los trabajos están fuertes, intensos. Son trabajos físicos y con balón, pero reforzando la parte fisica. Vamos dándole, para agarrar la mejor versión. El profesor Juan Pajuelo sigue al mando de nosotros, pero tengo entendido que son trabajos que manda el 'profe' Ángel Comizzo. Creo que nos viene bien porque son trabajos fuertes e intensos.

Aunque fue Gregorio Pérez quien aprobó tu llegada, ahora tu continuidad depende de Ángel Comizzo, entrenador con el que fuiste campeón en el año 2013. ¿Qué te genera ello? ¿Ya has hablado con él?

No, todavía no he hablado con él. Yo estoy muy agradecido con el profesor Gregorio Pérez, me dio oportunidad de volver a Universitario. Estoy feliz porque él aprobó mi contratación. Ahora, al 'profe' Comizzo lo conozco bien, sé cómo trabaja, cómo le gusta que rindan en la cancha. A a tomarlo de la mejor manera y hacer las cosas bien.

En los últimos días, Ángel Comizzo se refirió a ti. Mencionó que, si habías resuelto algunos problemas y rendías como hace siete años, le serás útil. ¿Crees que puedes llegar a ese nivel que espera?

El 'profe' a mí me conoce bien, hemos estado casi un año y cuatro meses juntos y sabe mis cualidades, mis virtudes y defectos. (Los problemas) Son cosas del pasado que cometí y ahora me agarra más maduro, haciendo cosas bien. Me estoy poniendo bien físicamente, voy a llegar a punto. Él va a requerir de mis servicios y yo voy a estar bien preparado cuando me llegue ese momento.

En 2013 mencionaste que Ángel Comizzo fue como un padre para ti. ¿Así es él con todos?

Sí, le gusta estar pendiente de los más jóvenes. Cuidarlos, guiarlos.

¿Cómo ves la competencia con Aldo Corzo por el puesto titular?

Aldo Corzo es una gran persona y gran jugador. Me llevo súper bien con él y creo que será dura la lucha por el puesto. Veremos qué pasa.

