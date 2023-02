Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes fue uno de los equipos que votó en contra de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El club crema se oponía al igual que Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar, Ayacucho y San Martín, pero de un momento a otro, y de manera sorpresiva, cambió de posición.

Esto no solo sorprendió a los hinchas de la 'U', sino también al propio delegado y asesor de la institución, Gonzalo Iturry. quien decidió cortar toda relación con la administración de Universitario de Deportes: renunció al cargo de delegado, asesor legal frente a la FPF y la ADFP. No solo eso. Tampoco no continuará como apoderado de la empresa Solución y Desarrollo Empresarial SAC.

Los motivos de su renuncia las dio a conocer a la administración de Universitario de Deportes a través de una carta.

"El club mantenía una posición institucional respecto a la no aprobación de los estatutos de la FPF, posición que compartía y que en mi condición de delegado del club hizo que mantuviera reuniones con mis pares de Alianza Lima, Ayacucho FC, Sporting Cristal, FBC Melgar y San Martín, respecto a la posición de votar en contra de la aprobación de los Estatutos de la FPF, la cual se materializó en la Asamblea de Bases del día 14 de octubre del 2019", reza una parte de la carta enviada a Humberto Leguía.

Gonzalo Iturry aseguró que no comparte la nueva posición del club y que por una "cuestión de respeto a mi persona en condición de representante ante la FPF y participante de las reuniones con los Clubes que no estaban de acuerdo con dicha aprobación, se me debió ser comunicada antes de ser enviada a la FPF y colgada en redes y medios periodísticos, más aún, habiendo realizado por encargo de la administración reuniones con los demás clubes".

