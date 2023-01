Al primer equipo de Universitario se le realizó esta mañana las pruebas de antígenos. | Fuente: Universitario.

Universitario de Deportes atraviesa un preocupante momento al sufrir una ola de contagios de la COVID-19. Este miércoles se pudo conocer de cuatro casos positivos más en el plantel crema, entre ellos dos jugadores dirgidos por Ángel Comizzo.

En la víspera, Universitario dio a conocer 11 casos positivos de coronavirus entre los jugadores, una situación que mantiene muy preocupados a los integrantes de la dirigencia del cuadro crema que ha solicitado la suspensión del choque ante UTC por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson.

Además se confirmó que Alberto Quintero, quien acudió a la Selección de Panamá, también dio positivo de coronavirus en una prueba de descarte que fue sometido previo al partido ante Barbados, a realizarse el jueves 25 de marzo por la primera fecha de las Eliminatorias de la Concacaf.

Universitario, que no contó ante Cantolao con Hernán Novick, Federico Alonso y Luis Urruti, tiene programado el partido ante UTC el sábado 27 en el estadio Iván Elías Moreno, en Villa El Salvador.

“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, señaló a RPP el gerente deportivo de Universitario, Francisco Gonzáles.

Universitario entrenando en Camp Mar. | Fuente: Universitario

