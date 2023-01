Federico Alonso jugará en 2021 en la 'U'. | Fuente: Universitario

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes dio a conocer que el defensa uruguayo Federico Alonso renovó una temporada más y jugará en la Liga 1 y Copa Libertadores.

"Renovación. El defensa Federico Alonso renovó su contrato con Universitario por una temporada más", fue el mensaje de Universitario sobre Alonso.

Federico Alonso se convirtió en uno de los jugadores claves de Universitario en la primera Fase 1. Luego se lesionó y estuvo dos meses y medio de baja hasta el choque de vuelta ante Sporting Cristal.

Ángel Comizzo apostó por Alonso desde el arranque y el futbolista de 29 años puso respeto en la zaga de Universitario, que estuvo cerca de conseguir la estrella 27 de su historia.

RPP Noticias adelantó el pasado 19 de diciembre que Alonso llegó a un acuerdo con la dirigencia de Universitario para renovar su contrato, que vencía a fines de año.

Mensaje a los hinchas de Universitario

Federico Alonso viajó el domingo a Uruguay luego del choque ante Sporting Cristal. Señaló que los hinchas cremas merecían campeonar esta temporada.

“El último partido no me lo podía perder. Quiero agradecerle a la gente, ellos no se merecen esto. Le tendríamos que haber dado algo más y no pudimos. Estoy orgulloso de mis compañeros que lo dejaron todo dentro del campo y contento en ese aspecto”, sostuvo Alonso antes de partir de Lima.

