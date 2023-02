Cindy Novoa anunció su salida de Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

Mala noticias para el cuadro 'crema'. Este lunes Cindy Novoa, futbolista de Universitario de Deportes, dio a conocer su salida del equipo femenino a poco de iniciar la Copa Libertadores de fútbol femenino a la que se encuentran clasificadas.

A través de una carta hecha pública en sus redes sociales, Novoa habló de las razones por las que se desliga del club 'crema', con el que salió campeona el año pasado.

"He vivido estos últimos años en Universitario experiencias extraordinarias junto a magníficas personas que lucharon junto conmigo durante todo el proceso, clasificando a la Copa Libertadores y siendo elegida la Mejor Jugadora en los años 2014 y 2019. Estoy muy agradecida", escribió en el segundo párrafo.

"Lamentablemente no me voy como me gustaría, hay razones que van en contra de mi ética profesional y personal. Uno siempre debe tener el derecho de expresarse y comunicar cuando ve que las cosas no son correctas. Los valores y el respeto que no son negociables", agrega en tanto a los motivos de su salida.

Sobre su futuro, precisó: "Ha llegado el momento de seguir creciendo como profesional en el fútbol y buscar nuevos rumbos en donde me sienta cómoda y se compartan mis ideales. El camino es largo, pero estoy segura de que manteniendo el esfuerzo y la dedicación al deporte que amo se verán grandes resultados. ¡Siempre los tendré en mi corazón!".

.

