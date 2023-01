Universitario de Deportes enfrentará este fin de semana a Sport Huancayo. | Fuente: Club Universitario de Deportes

1. Gremco deja de ser máximo acreedor de la 'U'.

Tras un proceso judicial iniciado hace años, en el que se argumenta que, según un laudo, Gremco debe cobrarse la deuda con la publicidad estática del estadio de Universitario de Deportes y con la organización de eventos extradeportivos, Sunat pidió la nulidad de la deuda.

Aunque en primera instancia el Juzgado concedió el pedido, la empresa demandada apeló y dejó los efectos suspendidos hasta que la Sala Superior -segunda instancia- evalúe y tome una decisión.

Al no haber un plazo establecido para ello, Sunat solicitó una medida cautelar (herramienta que evita el incumplimiento de una sentencia, que no sería necesaria si los fallos judiciales se emitieran con celeridad), mientras se resuelva la apelación, en la que se garantice que Gremco no tenga participación mayoritaria mientras se determina si es o no acreedor del club.

Antes, Gremco tenía el 50% de participación en acreencias de Universitario de Deportes. Con la medida cautelar del Poder Judicial, se reduce a 35%. Sunat pasó de 40% a 53%.

2. Sunat al poder

Al quedar Sunat con mayor porcentaje de acreencias, es designada por Indecopi como máximo acreedor de Universitario de Deportes. Por ende, está en potestad de designar a la empresa que considere para que se encargue de la administración del club.

El 22 de julio, en Junta de Acreedores, se elije a Solución y Desarrollo, entidad dirigida por Humberto y Raúl Leguía que tuvo ya un paso por la institución merengue, antes de la llegada de Carlos Moreno.

3. Idas, venidas y cronograma

Aunque hubo más de un altibajo en la comunicación entre ambas administraciones, que incluso derivó en partidos a puertas cerradas, también es cierto que, luego, Carlos Moreno, representante de la administración saliente, mantuvo constante comunicación con Humberto Leguía, administrador entrante, y Marco Palacios, gerente legal de Solución y Desarrollo. El principal acuerdo fue la elaboración de un cronograma para la entrega del poder.

La intención de la administración saliente era realizar inventarios y entregar informes a cada gerente de las diferentes áreas. Como consecuencia, la entrega del cargo de manera formal estaba pactada para el 12 de setiembre.

4. Cambio de planes

Un día antes de la fecha pactada, el 11 de setiembre, SUNARP emitió un documento con observaciones sobre la inscripción de Solución y Desarrollo como nueva administradora de Universitario de Deportes.

Entre las ocho obseraciones, se especificó que faltó detallar el número de partida registral de Solución y Desarrollo, así como el número de DNI de Humberto Leguía, representante de la empresa.

Además, según el documento, los cambios podían realizarse hasta noviembre. De todo estar correcto, la empresa Solución y Desarrollo quedaría, formalmente, inscrita en Registros Públicos. Mientras no se lleve a cabo, la firma válida sería la de Carlos Moreno.

5. Punto de quiebre

Para el partido ante Binacional, ambas admninistraciones se unieron para pedir las garantías y firmaron los documentos en conjunto. Sin embargo, según contó Jean Ferrari, gerente deportivo de la 'U', no se les permitió el ingreso, rompiendo el acuerdo inicial.

Como consecuencia, el día lunes por la mañana, los miembros de la administración entrante llegaron a las sedes del club para, según la administración saliente, tomarlas a la fuerza. Lo cierto es que ahora Solución y Desarrollo ya trabaja en el club, pero la firma de Carlos Moreno sigue siendo necesaria. Eso, por lo menos, hasta que se regularice la inscripción en Registros Públicos.

Dato: como parte de los problemas entre ambas administraciones, Solución y Desarrollo denuncia que existe un "secuestro de redes sociales" por parte de la administración saliente, por lo que se ha creado una nueva cuenta de Facebook del club.

