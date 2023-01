El defensa nacional Christian Ramos. | Fuente: César Vallejo

Christian Ramos dio vuelta a la página sobre su paso en Universitario de Deportes. Ahora el central peruano de 31 años llegó a Trujillo para incorporarse a la pretemporada de César Vallejo.

"Con muchas ganas de entrenar y dar todo para empezar bien este año con Vallejo", indicó Ramos en el aeropuerto de Trujillo.

El exjugador de la Selección Peruana señaló que el plan de trabajo de José Guillermo del Solar fue clave para aceptar la propuesta del cuadro ‘poeta. "Me gustó el plan de trabajo, ('Chemo') me dijo que me quería y quería pelear arriba. Uno busca tener continuidad, querer jugar y quiero ganar todo lo que venga con Vallejo", agregó.

Además de Ramos, César Vallejo ha contratado jugadores de origen crema como Patrick Zubczuk, Arquímedes Figuera y Jersson Vásquez.

Christian Ramos llegó en julio del 2019 a Universitario de Deportes. Jugó 12 partidos con la camiseta crema.

Christian Ramos en César Vallejo. | Fuente: César Vallejo

