Christian Ramos debutó como futbolista profesional con Sporting Cristal en el 2007. | Fuente: Difusión

No desperdicia el tiempo. Christian Ramos (31 años) aprovechó la medida de aislamiento social obligatoria decretada por el gobierno peruano, para hablar sobre lo que es su carrera profesional hasta la actualidad. En el dialogo, el defensor nacional no pudo dejar de lado a Universitario de Deportes, club en el que mencionó le habría gustado quedarse más tiempo.

“Me quedé con muchas ganas de quedarme en la ‘U’ pero no fue porque no quise, se dio por otras cosas. Yo quería pero no se pudo, ahora me quedaré en Vallejo”, indicó Ramos en diálogo con Movistar Deportes.

Por otro lado el actual jugador de la Universidad César Vallejo no ocultó su deseo de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana.

“Jugando y manteniéndome bien puedo volver a ser tomado en cuenta en la selección. Me muero por volver, pero la competencia es fuerte, ahora más que antes", agregó.

Christian Ramos llegó esta temporada por el cuadro trujillano y su vínculo es hasta final de temporada. A nivel local, la “Sombra” también vistió las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal, mientras que en el extranjero militó en Gimnasia y Esgrima La Plata, Emelec, Tiburones Rojos y Al-Nassr de Arabia Saudita.

