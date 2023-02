Universitario jugará contra Cantolao en la fecha 7 del Torneo Apertura | Fuente: Prensa U

Carlos Moreno, administrador concursal de Universitario de Deportes, conversó con 'Fútbol como Cancha' de RPP Noticias para detallar la situación de los pagos del plantel profesional, al cual todavía no le regularizaron lo correspondiente al mes de junio.

"Junio todavía no se ha pagado, estamos en el trabajo de conseguir el dinero, igual nosotros tenemos un acuerdo con los jugadores para postergar el pago, porque ellos son conscientes de que la pandemia complica conseguir dinero y además saben que no podemos facturar. Hay un convenio con ellos y estamos buscando gestionar dinero por otros medios", mencionó.

Moreno agregó que, pese a los retrasos en los salarios, era una figura sobre la que conversaron con sus jugadores en los meses pasados.

"Tenemos firmado un acuerdo como producto de la negociación que se hizo en el mes de marzo y abril. Ahí firmamos un acuerdo para los pagos desde ese mes hasta diciembre de este año", explicó.

La Comisión de Licencias de la FPF le restó un punto a Universitario el pasado 23 de julio por incumplimiento de sus remuneraciones. Sin embargo, Carlos Moreno considera que no se repetiría la misma acción por este caso.

"La Comisión de Licencias se rige por la normatividad FIFA. Esta señala que, lo que manda en los contratos con los jugadores, aparte de la propia normatividad de ellos en particular, es la normatividad laboral del país. El país permite establecer este tipo de acuerdo con cualquier trabajador en general, por ese lado no debería haber problemas. A menos que la Comisión de Licencias piense que está por encima de la normatividad peruana y resuelvan otra cosa", dijo.

Por su parte, Raúl Leguía, representante de Solución y Desarrollo, manifestó que la sanción impuesta al elenco merengue corresponde a deudas en meses donde sí contaban con ingresos.

"La multa es por no haberse pagado febrero y marzo. Nosotros dejamos más de 6 millones de soles en caja, eso está documentado. No sé qué hizo el señor (Carlos Moreno) que no pagó eso. La Clave SOL o temas de declaraciones son muy independientes a las operaciones económicas y financieras. Cuando nosotros ingresamos en setiembre (2019), Moreno se llevó la Clave Sol, redes socialesy activos. A pesar de eso, empezamos a gestionar ingresos, coordinando con sponsors e ingeniarnos para poder proveer de temas económicos. Nosotros no nos quejamos de ningún tema y hasta quincena de febrero no tuvimos ninguna quita de punto al club", subrayó.

