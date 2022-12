Carlos Cáceda atajó en Universitario hasta el 2017 | Fuente: Prensa Universitario

En 2017, luego que la Selección Peruana sellara su clasificación al Mundial de Rusia, uno de los integrantes importantes del plantel de Ricardo Gareca y vital en la campaña de ese año en Universitario de Deportes, no continuaba con el cuadro crema para la siguiente temporada, a pesar que había deslizado que su futuro seguía en la institución.

Carlos Cáceda, el arquero que se formó en la ‘U’ y que había disputado hasta entonces toda su trayectoria en el club, sorprendía al no renovar y se iba firmando en condición de agente libre por el Veracruz de México. Tras más de dos años lejos de la institución, el actual jugador de Melgar explicó sus razones.

“Todo el mundo sabe que soy hincha de la 'U', es un equipo que me dio todo pero en el 2017 el ‘profe’ (Pedro Troglio) quiso que yo me quede, pero la dirigencia no me quería. Yo siempre tuve las ganas de estar ahí pero si no tienes el respaldo no re puedes quedar porque el contrato no te lo puedes hacer solo”, sostuvo Cáceda en ‘ESPN’.

El guardameta, que también pasaría por Deportivo Municipal y Real Garcilaso, explicó que sus salida no correspondía a un factor económico.

“No fue por un tema económico, porque se decía que me fui por la plata pero la verdad es que la dirigencia nunca me llamó. Si yo soy hincha de la 'U' como me voy a ir por la plata, la gente habla cosas que no son”, señaló.

