Jorge Célico se refirió a Bruno Vides, posible nuevo refuerzo de Universitario.

Bruno Vides es el jugador con el que Universitario de Deportes quiere contar. Hay un monto económico -aparte del sueldo ya acordado- que ha frenado la operación. Sin embargo, desde el club están confiados en poder llegar a un acuerdo para que, a la brevedad, el argentino será el nuevo delantero crema.

Mientras se resuelve dicho tema, en RPP Noticias conversamos con Jorge Célico, hoy DT de la Selección Sub 20 de Ecuador, y en su momento entrenador de la Universidad Católica de Ecuador. Él fue, de hecho, quien pidió a la directiva, en la temporada 2015-16, que negocie la llegada del entonces jugador de Deportes Copiapó, de la Segunda División de Chile.

"Yo lo tuve en 2015-16 en Universidad Católica. Es un futbolista con muchas condiciones técnicas. Cuando vino a Ecuador, fue de gran aporte. Hizo muchos goles. (Es un) Gran profesional, buen muchacho. Yo mismo lo traje. Lo pedí a él. Jugaba en Copiapó, segunda categoría. Conmigo anduvo muy bien. Tengo las mejores referencias. Es un delantero interesante", dijo.

¿Cuáles son sus fuertes?

Respecto a sus características de juego, mencionó que, si bien es naturalmente centrodelantero, tiene mucha movilidad por todo el frente de ataque, y en estilos de juegos asociativos puede ser de mucha utilidad. Agregó que cuenta con muy buena definición. Los números durante la temporada en la que Célico lo dirigió son contundentes: 21 goles en 39 partidos.

"Cuando se habla de un 9 de área, se habla de un 9 referencial, con otra potencia física, con más juego de espaldas. A Bruno, si lo ubicas en esa posición, sale a jugar, se asocia. Es el equipo nuestro calzó perfectamente porque teníamos un juego muy asociativo. Permitía que participe mucho del juego y, cuando quedaba de cara al gol, definía con mucha claridad. Es una de las grandes virtudes que tiene: definir de muy buena manera", acotó.

Finalmente, Jorge Célico mencionó que Bruno Vides sería un gran aporte para Universitario de Deportes. "Es un profesional a carta cabal. Siempre quiere jugar, quiere estar. No le gusta perder, entrena muy bien. Quizá no es el '9' que busca el entrenador, no sé cuál es la idea del entrenador y no me corresponde opinar, pero de que es un futbolista que va a aportar al equipo, que no quepa la menor duda", afirmó.

¿Qué falta para que sea crema?

Bruno Vides está en condición de jugador libre, tras rescindir contrato con la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, y aunque ya existe un acuerdo económico con Universitario de Deportes, el trato aún no se cierra por un monto económico extra.

El club pretende pagarlo en determinado tiempo, mientras que, según conocimos, desde el lado del jugador consideran que es primordial dicho depósito para poner la firma. Una vez que se resuelva el tema, la 'U' enviará contrato y pasajes.

