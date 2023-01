Pablo Lavandeira llegó al Perú en 2015. | Fuente: Universitario de Deportes

Pablo Lavandeira no consiguió extender su permanencia con Universitario de Deportes y le tocó buscar otras opciones. Estas llegaron lejos del Perú. Audax Italiano de Chile anunció la llegada del mediocampista uruguayo, quien luego de cinco temporadas se marcha del fútbol peruano.

Lavandeira participó en 17 cotejos durante la temporada 2019 y marcó un solo gol, a Alianza Lima en Matute. En el año y medio que fue crema, totalizó 31 partidos con 4 anotaciones.

Para el entrenador Gregorio Pérez, el volante no estaba en sus planes para generar su renovación, además que aún seguía ocupando una plaza de extranjero.

LA DESPEDIDA

Lavandeira aprovechó sus redes sociales para despedirse del Perú, a la que considera su segunda casa.

"Hoy que me toca despedirme y marchar hacia un nuevo sueño no puedo dejar de escribirte unas líneas y agradecerte. Por estos 5 años hermosos que me permitiste vivir en tu bella tierraPor sobre todo darme lo más valioso de mi vida, la familia. Por cada momento feliz que me regalaste. Por tu respeto y tantas enseñanzas, por todos los grandes amigos que me regalaste para toda la vida, por recibirme de brazos abiertos sin pedir nada a cambio. Y sobre todo por hacerme sentir que siempre vas a ser mi segunda casa"

Pablo Lavandeira llegó al Perú en 2015 firmando por UTC. Después pasó por Sport Rosario, Deportivo Municipal y Universitario. Con su nuevo club Audax Italiano, disputará la Copa Sudamericana 2020 y le tocará enfrentar a Cusco FC.

