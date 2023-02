Universitario de Deportes | Fuente: Prensa Universitario

La administración concursal de Universitario de Deportes, con Carlos Moreno al frente, anunció la aplicación al plantel profesional de la ‘suspensión perfecta’ de sus labores, tras no llegar a un acuerdo por la reducción salarial.

Ante ello se pronunció Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, quien dio algunos detalles de la propuesta de la directiva de Moreno.

“No hubo negociaciones entre administración y jugadores, lo que hubo fue una videoconferencia hace como 3 semanas. Nosotros participamos por pedido de los jugadores. Hubo observaciones nuestras porque no coincidía lo que presentó Moreno con la información que nosotros manejábamos”, dijo el abogado en entrevista con ‘DirecTV’.

“El 3 de mayo llegó una propuesta de parte de Moreno que, para no ser duro, fue ‘fuera de lugar’. No te pueden decir que el pago de los montos acordados será solo si entra plata al club, y sino, el pago sería en enero, es decir proponía trabajar 7 meses, gratis. Y aparece como que la carta la presentaba Moreno a título personal. Lo curioso es que en esa videoconferencia, Carlos Moreno les dijo que no podía cerrar contratos comerciales porque no podía presentar sus poderes en Registros Públicos. Si no puedes hacer eso, menos vas a poder modificar contratos. Para la ‘suspensión perfecta’, debes tener inscritos a tus jugadores en Registros Públicos. Si no puedes acreditar tus poderes, ¿cómo puedes decir que representas a Universitario?", explicó el representante de Safap.

“Ellos dicen que en Coril solo había 300 mil dólares, que la planilla es de 2 millones de soles mensuales, y argumentan que no hay dinero. Comentó que se encontraron con 7 facturas adelantadas. En la FPF, ya les garantizaron que habrá torneo empezando o en la última semana de julio o desde la primera de agosto, entonces cómo no va a entrar dinero", apuntó Jhonny Baldovino.

