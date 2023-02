Universitario de Deportes aplicó la suspensión perfecta de labores a todo su plantel | Fuente: Universitario de Deportes

Universitario de Deportes ha decidido aplicar la suspensión perfecta de labores a todos los jugadores profesionales del club, salvo aquellos que ganen menos de 2 mil soles. Los jugadores no aceptaron la reducción de sueldo de 50%, por ello la administración temporal de la institución de Ate liderada por Carlos Moreno decidió aplicar este régimen. Así lo confirmó en el programa Al Estilo Juliana de ATV.

“Lamentablemente nosotros esperábamos la compresión del plantel de jugadores porque el club desde mucho tiempo atraviesa una crisis económica, pero con esta pandemia y la suspensión del torneo se ha visto absolutamente agravada por lo cual los flujos de ingresos del club se han detenido y mientras no tengas esos flujos lo único que nos queda es reducir los costos”, indicó el administrador.

Ante la consulta sobre la molestia de los jugadores que podría llevar a que estos quieran dejar el club, el mandamás merengue señaló: "No se suspende el vínculo laboral en sí. Hay una normativa FIFA que no permite la desvinculación unilateral, por ello hay que tomar en cuenta esta norma que no lo permitiría. Ahora, si se retoma el torneo, este tipo de medidas puede levantarse".

Según pudo conocer RPP Noticias, los futbolistas en conjunto decidieron no aceptar la reducción de su salario a la mitad, pero querían seguir negociando para llegar a otro acuerdo con la administración. Sin embargo, no volvieron a tener respuesta de la directiva hasta que el club les comunicó que no percibirán sueldo hasta que vuelva el fútbol en nuestro país.

Universitario se convierte en el segundo club peruano que se acoge a este régimen, tras la decisión de club Carlos A. Mannucci que también realizó, hace dos semanas, la suspensión perfecta a sus jugadores.

