Entrenador de Universitario de Deportes. | Fuente: Universitario de Deportes

Ángel Comizzo regresó al fútbol peruano para iniciar su tercera etapa en Universitario de Deportes, club al que considera su casa desde su llegada en 2013. Destacó su identificación con el clun crema.

“Yo soy para la ‘U’, lo que la ‘U’ es para mí. Cuando me preguntan qué es la ‘U’, les comentó que los jugadores del 2013 me lo enseñaron. Para saberlo tienes que vivir en la ‘U’ y sentirlo. Tenemos que ir todos detrás del club y eso significa volver a casa. Es el momento de pensar en la institución y de estar unidos”, afirmó Ángel Comizzo a Gol Perú.

Comizzo, que reemplaza en el cargo al uruguayo Gregorio Pérez, señaló que dejó a Universitario en 2019 debido que no estaba contento con las condiciones de su nuevo contrato.

"Todos saben porque me fui de Universitario. Los dirigentes me manifestaron que no había presupuesto para seguir con mi contrato. No acepté las condiciones de la negociación y se terminó mi relación. El trabajo que hicimos no ha sido poco. Hemos conseguido un título y llevado al equipo a dos Copa Libertadores. El año pasado nos quedamos a un púnto de pelear el título", agregó.

El entrenador de 58 años dirigirá en los próximos días los entrenamientos de Universitario de cara al reinicio de la Liga 1.

Te sugerimos leer