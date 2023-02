Universitario cayó por 1-6 ante UTC por la quinta fecha de la Fase 2 | Fuente: Liga 1

Universitario de Deportes sufrió este martes su peor derrota en la temporada al caer goleado por 6-1 ante UTC por la quinta fecha de la Fase 2. Además, no perdía por un marcador de similar diferencia ante un equipo no limeño desde 1975 (Juan Aurich).

Aunque durante la primera parte del juego en el Estadio Alberto Gallardo solo caía por la mínima diferencia, esto varío en el complemento, donde Ángel Comizzo señaló que su elenco se vio superado.

“Es difícil analizar un partido que nos resultó adverso en el marcador, especialmente en el segundo tiempo. En los primeros 45’ fue un partido bastante parejo, ellos nos llegaron una sola vez de contragolpe y nos convirtieron. Y en el complemento sí fue un descalabro total”, dijo el técnico a RPP Noticias.

La ‘U’ no contó hasta con seis titulares para este compromiso, aunque Comizzo precisó que el rendimiento de su equipo no es el mismo en sus últimas presentaciones, donde ya suma tres fechas sin ganar.

“Lo que tengamos que arreglar lo haremos en casa, de puertas para adentro. Charlaremos, analizaremos. Sí estamos muy dolidos porque fue una derrota tremenda, no nos puede pasar eso. Nosotros vamos a analizar de puertas para adentro lo que nos viene ocurriendo, porque este no es el primer partido, son tres juegos. Estos mismos jugadores que hoy cayeron derrotados, me dieron muchas alegrías, satisfacciones a lo largo de toda la temporada”, expresó.

Ángel Comizzo: "El segundo tiempo fue un descalabro total" | Fuente: Liga 1

