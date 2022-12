Federico Alonso defensa de Universitario. | Fuente: Universitario de Deportes

Federico Alonso fue uno de los jugadores más importantes de Universitario de Deportes en su conquista de la Fase 1. Sin embargo, el defensa uruguayo sufrió la rotura de la clavícula izquierda y corre el riesgo de perderse la final del campeonato.

Al respecto, el entrenador Ángel Comizzo señaló que será difícil que pueda contar con Alonso rumbo al título, ya que aún no completar su proceso de rehabilitación.

"Va por su semana 9 y 10 de su rehabilitación y para poderll soltarlo en cancha los médicos hablaban de 12 semanas y todavía nos faltan algunas semanas", señaló Comizzo a prensa de Universitario.

"Él todavía no ha tenido contacto con sus compañeros. Está haciendo unos trabajos físicos y de rehabilitación. Es un hombre que quiere estar, que quiere disputar la final, pero va a ser muy difícil poque los que estamos aquí junto a los médicos es que le está faltando y luego hace mucho tiempo que no juega fútbol y no hace competencia. No tiene ritmo de juego", agregó el DT crema.

Comizzo destacó el esfuerzo de Alonso. "Será muy difícil que pueda estar, pero él está haciendo un tremendo esfuerzo porque tiene una mentalidad fuerte y quiere estar, pero se le va a complicar un poco", culminó.

