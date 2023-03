´¿Llegará? Ángel Comizzo respondió si Jonathan Dos Santos estará disponible ante Sporting Cristal. | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes cayó por 2-3 frente a San Martín por la fecha 6 de la Fase 2 y ya acumula cuatro partidos seguidos sin conocer el triunfo. Por su parte, Ángel Comizzo, entrenador del equpo 'crema', se refirió al siguiente encuentro que será ante Sporting Cristal, líder del Grupo A.

"Primero tenemos un partido el fin de semana que viene que es durísimo ante un rival que viene realmente muy bien. Vamos a ver de qué manera lo enfrentamos. Si queremos salir de esta situacion en la que nos metimos solos, nos hemos metido solos en este pozo y tenemos que salir", indicó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Asimismo, como se conoce, para el conjunto 'crema' resulta importante volver a tener entre sus filas a Jonathan Dos Santos, quien sufrió un desgarro del muslo posterior izquierdo en el partido ante los 'celestes' por la Fase 1 el pasado 15 de octubre.

El entrenador argentino fue consultado acerca de si el delantero uruguayo estará o no disponible para el partido por la fecha 7 de la Fase 2 y su respuesta fue contundente: "No, no va a llegar", afirmó Comizzo.

Como se conoce, Jonathan Dos Santos ya venía recuperándose satisfactoriamente; sin embargo, el entrenador 'crema' descartó que pueda ser parte del equipo en el partido ante Sporting Cristal.

