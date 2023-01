Universitario perdió 3-1 ante Cantolao por la Liga 1 Betsson | Fuente: Liga 1

Universitario de Deportes perdió 3-1 ante Cantolao por la segunda fecha de la Liga 1 Betsson, un juego donde Ángel Comizzo expresó su malestar, además de la derrota, por las indicaciones que brindaba el comando técnico encabezado por Jorge Espejo.

En conversación con ‘Fútbol como Cancha’ de RPP Noticias, indicó que no cuestionó la propuesta de su rival, mas sí el “mensaje” del conjunto chalaco.

"Yo no cuestioné a Cantolao ni dije que nosotros no teníamos que mejorar. Cantolao hizo 29 faltas contra 9 nuestras y no me quejo de eso, sino del mensaje que salía de la banca de Cantolao, desde su tribuna, a eso voy", expresó Comizzo.

"Solo se escuchaba 'corta, juega, páralo' desde la banca de Cantolao. También se lo dije a Jorge (Espejo), a eso me refería, al mensaje que se enviaba”, añadió el estratega.

Ángel Comizzo respondió ante el comunicado de la Asociación de Entrenadores, el que se refirió a las expresiones del DT de la ‘U’ tras el partido contra Cantolao. El argentino señaló que no pueden privarlo de opinar.

"Me sentí discriminado por ser extranjero, totalmente. Le agradezco a los medios de prensa que no estuvieron de acuerdo con ese pronunciamiento. Sacaron un comunicado de parte de los entrenadores, no sé a quién se le ocurrió querer callarme y privar mi libertad de expresión. Eso en un país democrático no existe, esa gente que ha firmado esa nota debe vivir en Venezuela o en Cuba", señaló.

