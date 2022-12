Ángel Comizzo: 'Los jugadores tienen claro que quedan 180 minutos para la gloria' | Fuente: Liga 1

El equipo de Universitario de Deportes se encuentra concentrado y a la espera de saber quién será su rival en la final de la Liga 1: Ayacucho FC o Sporting Cristal. Por su parte, Ángel Comizzo, entrenador del conjunto 'crema' hizo un repaso del presente del equipo.

"El equipo realmente jugó muy bien durante el Apertura, marcó diferencia sobre sus rivales. Lamentablemente en la segunda parte no fue tan buena como la primera, pero de todas maneras, de forma de legal el equipo clasificó a la final que era uno de los objetivos que teníamos este año", indicó Comizzo en diálogo con las redes oficiales del club.

"En el clausura tuvimos algunos inconvenientes, no soy de buscar muchas excusas, no me gusta. Sí hemos sufrido la baja de jugadores que venían teniendo regularidad y de golpe nos encontramos con seis jugadores menos. Y tuvieron que entrar algunos jóvenes, por ejemplo Morales no jugaba un año, Velarde ocho meses", agreegó el estratega argentino.

En tanto a los objetivos, precisó: "Logramos clasificar a la final e ir de manera directa a fase de grupos de Cop Libertadores que esto era un objetivo de la dirigencia en el inicio de año. Luego de siete años, después del 2013, nunca más volvió a clasificar a Libertadores ni a una final. Esto es algo muy bueno que consigue este grupo de jugadores. Merecidamente están posicionados y esperando la gran final contra el rival que el toque".

Asimismo, habló del optimismo que se vive en el conjunto 'crema': "Los jugadores tienen claro que les queda 180 minutos para la gloria, lo van a disputar con una gran entrega y gran actitud. Intentando darle una alegría a la gente de la U que este año no pudo estar en los estadios".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de que Federico Alonso pueda disputar las finales: "Federico quiere disputar la final pero va a ser muy difícil, junto con los médicos sabemos que le está faltando. Además no tiene ritmo de juego, va a ser muy difícil que pueda estar. Él está haciedno un tremendo esfuerzo y quiere estar, pero se nos va a complicar un poco".

Te sugerimos leer