Ángel Comizzo pasó la prueba molecular el último viernes y está a la espera de sus resultados | Fuente: @Universitario

Ángel Comizzo, flamante técnico de Universitario de Deportes, está listo para iniciar su tercer proceso en tienda crema. El entrenador argentino está a la espera que le den los resultados de la prueba de descarte de COVID-19 para reencontrarse con viejos conocidos y también con nuevos rostros.

“Estaba en una cuarentena bastante estricta en Argentina de casi 3 meses. Vengo en este momento con todas las ganas. Estoy feliz de estar en Lima y en mi casa. Los tiempos no los maneja nadie. Se dio todo muy rápido”, afirmó Ángel Comizzo, quien aseguró que no tendrá problemas de adaptación porque conoce al plantel.

"El 95% del plantel sabe cómo pienso, cómo trabajamos y cómo jugamos. Es muy probable que los chicos le vayan a transmitir eso a los compañeros que no me conocen (uruguayos) y creo que no habrá ningún tipo de inconveniente. Tenemos solo una manera de manejarnos", aseguró el entrenador en conversación con Jesús Arias en GOLPERU.

El DT argentino afirmó que varios de los refuerzos estaban dentro de sus planes antes que se vaya a fines de 2019. "El 'Mago' (Millán) ya estaba en la mira con nosotros y era probable que intentáramos contratarlo. Aprobamos la llegada de Santillán y a Alexander (Succar) lo aprobamos el año anterior".

Luego, agregó: "Siento que las contrataciones han sido buenas. Luego veremos en el campo de juego cómo nos va y los resultados nos dirán. Hay equipos que se reforzaron con jugadores de jerarquía y no les ha ido tan bien"

Ángel Comizzo reiteró su deseo de que el plantel crema entrene en la sede de Campo Mar. "Es nuestra casa, a mí me gusta que el equipo concentre ahí y es el espacio donde más cómodos nos sentimos. Los hinchas tenemos que pedirle a los dirigentes que de forma inteligente y madura puedan ceder las instalaciones. Vamos a dar ventajas si no estamos en casa".

