Ángel Comizzo: 'Debemos desalentar las acciones de violencia que le hacen mal a Universitario' | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes venció por 2-1 a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 6 de la Liga 1 Betsson y, por su parte, Ángel Comizzo, entrenador del equipo, dio sus impresiones sobre el triunfo 'crema'.

"Hoy ellos hicieron buen partido, en el segundo tiempo nos complicaron y perdimos control del juego. Esa ansiedad hace que nos vengamos atrás y defender lo que habíamos logrado. Tuvimos coraje para revertir el juego. Leonardo (Rugel) hizo un gran gol, es un buen back con gran presencia, es un joven que estamos trabajando y formando en el club", indicó Comizzo en diálogo con la prensa tras el encuentro.

Por otro lado, el entrenador argentino también fue consultado sobre la irrupción de un grupo de barristas que ingresaron a Campo Mar el último viernes y que exigían su renuncia.

"Desde el periodismo, desde los dirigentes y nosotros mismos tenemos que desalentar esos hechos de violencia que hace mal al fútbol. Porque, como dijo Teddy (Cardama), algún día podemos lamentar algo desgraciado, tenemos que ponerle freno y que desde otro sector no alienten esto, porque afecta al fútbol peruano y a Universitario", sostuvo Comizzo.

En tanto a si esto podría influir sobre una eventual decisión de dejar el club, Comizzo agregó: "No. Entre mi etapa de jugador y entrenador, creo que a todos les ha ocurrido este tipo de hechos. En el 2013 perdimos 4-0 contra Cristal, fue algo muy feo ese día, hasta con armas de fuego y luego el equipo salió campeón. A mí no me afecta, entre todos debemos trabajar y desalentar este tipo de acciones. Yo no tengo redes sociales, me comentan algunas informaciones de gente que estuvo en el club no hace mucho, de algunos periodistas también, diciendo que dónde está la barra. Esos deberían pensar más lo que están diciendo porque tenemos familias. Si de verdad queremos a Universitario, todos tenemos que tirar para adelante".

