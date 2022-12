Ángel Comizzo criticó duramente el estado de Campo Mar. | Fuente: Universitario de Deportes

Luego del entrenamiento de Universitario de Deportes, en la sede sur del colegio San Agustín, el entrenador crema Ángel Comizzo llegó hasta Campo Mar para verificar el estado de las instalaciones.

Tras recorrer vestuarios, gimnasio, canchas y comedor, entre otras áreas, el DT habló para las redes sociales del club, criticando duramente la apariencia de la sede de playa.

"Cuando llegué en 2019, los jugadores disfrutaban de su trabajo en un lugar muy lindo, Todo lo que he visto, hoy no lo veo. ¿Si podemos entrenar en estos lugares? Está complicado. Haz de cuenta que estamos en Vietnam porque realmente es deplorable el estado en el que están las instalaciones" dijo.

"Lo recorrí hoy porque vi algunas filmaciones y quería venir personalmente. (...) Con mucho dolor tengo que decir que, lamentable, el estado en el que está todo es complicado. Es de no creer, esto. Hay que verlo personalmente. Te crea un dolor muy grande ver un lugar tan lindo así como está hoy. Es increíble. No tiene nombre", agregó el DT.

Además, Ángel Comizzo aseguró que no lo hace para sacar cara por ninguna administración. "Quiero aclarar algo. A mí me contrata la 'U'. Aquí no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy contando lo que veo. No defiendo a nadie ni ataco a otros. Digo lo que vi, lo que veo hoy y lo que va a costar", finalizó.

Inicialmente, la idea del cuerpo técnico era entrenar a doble turno en Campo Mar. Incluso, se pensó en una concentración rígida. Sin embargo, lo primero no se pudo porque el equipo tuvo que entrenar en lugares alquilados. Lo segundo, con el torneo ya iniciado, ya no es prioridad. El recinto de playa de Universitario de Deportes será arreglado en, aproxidamente, un mes.

