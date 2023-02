Ángel Comizzo a Ronny Revollar: 'Por si no sabe, yo siempre me he defendido solo'. | Fuente: Liga 1

Este sábado Universitario de Deportes venció por 1-0 a Alianza Universidad con gol de Luis Urruti por la fecha 2 de la fase 2. Tras el encuentro, Ángel Comizzo, entrenador del conjunto 'crema', dio sus impresiones sobre el encuentro.

"Es un equipo con muy buenos jugadores, con mucha experiencia, es un rival difícil. Estos partidos están saliendo muy apretados, es complicado, a veces los campos de juego no ayudan, todo eso juega en contra, como el cansancio o no tener el equipo completo", indicó el estratega argentino.

"En el primer tiempo pudimos haber ido perdiendo tranquilamente, pero luego rearmamos tácticamente el equipo y supimos contragolpear de forma excelente, pudimos haber hecho un gol más como nos paramos. No se dio, pero estoy muy orgulloso de mis jugadores, se van a cada duelo con una gran entrega, tiene una gran actitud", agregó Comizzo, ganador del Torneo Apertura.

Finalmente, se le preguntó qué pensaba de lo declarado por Ronny Revollar, entrenador del conjunto huanuqueño, quien afirmó que Comizzo prefirió el contragolpe y lo comparó con Rafo Castillo de Atlético Grau: "Yo me defiendo solo. Yo siempre cuando me defendí, me defendí solo. He nacido así, incluso cuando he jugado en grandes equipos, cuando he sido subcampeón del mundo, le cuento que, por si no sabe Revollar, yo siempre me defendí solo".

El próximo encuentro de Universitario de Deportes será ante Cienciano el próximo miércoles 3 de noviembre a las 3:30 pm en el estadio Alberto Gallardo.

