Ángel Comizzo habló de Alianza Lima. | Fuente: Twitter - Liga 1

El entrenador de Universitario de Deportes, Ángel Comizzo, se mostró contento con el pase del cuadro crema a la final de la Liga 1. Además opinó sobre el descenso de Alianza Lima.

"Es algo que no me agrada, no le hace bien al fútbol peruano. Todos los que amamos el fútbol y que estamos dentro de la Liga 1, no nos agrada el descenso de Alianza, para nada", señaló Comizzo a RPP Noticias.

"No me puedo alegrar de la desgracia de los demás, y no lo haría. Alianza es necesario en el fútbol peruano. Como grande que es pronto va a volver", agregó al término del partido en el estadio Iván Elías Moreno.

Sobre la posibilidad de conseguir al estrella 27 para Universitario, sostuvo: "Nuestro objetivo aún no está cumplido. Nuestro primer sueño cuando llegamos, y se lo porpusimos a los jugadores, era estar en la fase de grupos de la Libertadores. Yo tuve la suerte de disputarla en el 2013, y ahora se ha vuelto a lograr con el sacrificio y esfuerzo de los jugadores. Ahora vamos a disputar la final y ojalá que Dios quiera podamos lograr el título ante un rival, que tiene los mismos sueños y deseos que nosotros".

Universitario tuvo un discreto papel en la Fase 2. Sin embargo, apunta con todas sus armas por el título nacional la cual no gana desde el 2013.

Te sugerimos leer