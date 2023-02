Universitario | Fuente: Universitario

Universitario de Deportes presentará una sensible baja para su partido de presentación ante Cerro Largo: Alejandro Hohberg. El mismo volante crema dio a conocer que no tendrá participación en la 'Noche Crema' al aún encontrarse sentido de una dolencia que adquirió tras la victoria por 2-1 contra Huracán en Argentina.

"Me sentí después del partido contra Huracán mientras me encontraba entrenando. Por precaución no jugué contra Boca Juniors y tampoco tendré minutos en la 'Noche Crema'. Lo ideal es llegar óptimo al partido de ida ante Carababo, me estoy cuidando para eso y trato de hacer una buena recuperación", dijo a GolPerú.

El mismo Gregorio Pérez dejó abierta la chance hace unos días en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que Alejandro Hohberg no juegue en la 'Noche Crema'. Incluso, el estratega uruguayo tampoco descartó la posibilidad de que no se recupere a tiempo para el duelo de ida contra Carabobo válido por la primera fase previa de la Copa Libertadores.

Con la ausencia de Alejandro Hohberg, todo indica que Luis Urruti será el puntero izquierdo titular de Universitario de Deportes en la 'Noche Crema'. Ambos futbolistas han luchado en la pretemporada por el titularato en esta 'U' se perfila a ser uno de los candidatos al título de la Liga 1 Movistar.

