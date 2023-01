Alejandro Hohberg convirtió 13 goles con Universitario en 2020 | Fuente: Prensa U

Alejandro Hohberg dejó Universitario de Deportes y se convirtió en jugador de Sporting Cristal, pasando a formar parte de aquel grupo que defendió la camiseta de los tres equipos más populares del fútbol peruano y el primero en hacerlo de forma consecutiva.

Tras ser parte ahora de los celestes, el atacante reveló cómo se produjo su salida de la institución a la que llegó en 2019.

“En su momento tenía una cláusula para renovar el contrato en caso jugara una cantidad de partidos. Los cumplí y luego cuando surgió el tema de que el club decidió que yo no me vaya a la Universidad de Chile, esa cláusula se quitó para que en caso la ‘U’ quisiese que yo me quedara, pero con un nuevo contrato. En su momento me prometieron que ellos querían tenerme mucho tiempo y darme estabilidad. Pasaron los partidos, los momentos donde no ganábamos, el club no tenía un presupuesto fijo o eso era lo que ellos planteaban para hacer una propuesta y luego de llegar a la final -que creo ahí ya contaban con un presupuesto mas claro para lo que venía- la situación era incierta para casi el 90% de mis compañeros. Nadie tenía respuestas claras de parte de la administración. Como plantel nos dedicamos totalmente a las finales, pero sin tener una noción de lo que nos podía deparar el futuro con la ‘U’. Desde ese momento nunca tuve un acercamiento o una propuesta de algo económico o contrato de largo duración como se me había planteado en su momento”, explicó el atacante en ‘Gol Perú’.

Alejandro Hohberg estuvo dos temporadas en tienda crema y anotó 22 goles, siendo el jugador con más conquistas en el equipo durante ese periodo. En el último curso, fue el goleador del plantel y cayeron en la final ante Cristal.

“Dejé todo hasta el último partido con Universitario. Mi única deuda con el club fue el no haber salido campeón. En números, el 2020 fue mi mejor temporada. Siempre trato de dar el máximo en el equipo que estoy y ahora espero hacer las cosas bien en Cristal. Para mí es un privilegio el haber estado en los clubes más grandes del país. Es algo que lo he forjado con trabajo y disciplina", puntualizó.

Te sugerimos leer