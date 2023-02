Alberto Quintero fue convocado a la Selección de Panamá. | Fuente: Club Universitario de Deportes

A Universitario de Deportes solo le queda una salida de Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1. Los cremas irán a Cajamarca para enfrentar a UTC el domingo 17 de noviembre a las 3:30 pm. y lo harán sin sus jugadores convocados a la Selección. Una baja confirmada es Alberto Quintero.

Este martes, 'Negritime' fue convocado por Américo Gallego a la Selección de Panamá, para los amistosos que su equipo jugará el viernes 15 de noviembre ante México y el martes 19 de noviembre vs. Bolivia.

De esta manera, Alberto Quintero se suma a la lista de jugadores que serán convocados tanto por Ricardo Gareca, para los amistosos ante Chile y Colombia, como por Nolberto Solano, a la Sub 23. Otro crema que no estará presente en la fecha 16 -la penúltima del Torneo Clausura- es Henry Vaca, llamado al seleccionado de Bolivia.

'Negirtime', quien fue desconvocado en la última Fecha FIFA por un desgarro, ya se recuperó de su lesión y está apto para jugar este domingo ante Deportivo Municipal, en el Estadio Nacional.

Universitario de Deportes, segundo en la tabla de posiciones, jugará cuatro partidos más: vs. Municipal (visita), vs. Ayacucho (local), vs. UTC (visita) y vs. Real Garcilaso (local). Aunque el título del torneo sigue siendo opción, las chances se le complicaron: Alianza Lima lo supera por un punto, es único líder y depende de sí mismo.

