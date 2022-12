Raúl Leguía y Ángel Comizzo, gerente y DT de la 'U'. | Fuente: RPP / Universitario de Deportes

La continuidad de Ángel Comizzo aún no está definida. Si bien se supo que el entrenador argentino no seguiría en Universitario de Deportes, en las últimas horas hubo una nueva reunión con Jean Ferrari y la posibilidad se activó nuevamente.

Por la mañana, mientras se creía que su salida era inminente, uno de los representantes del DT, Roberto García, declaró para el programa Campeonísimo, asegurando que "Ferrari le transmitió que Leguía estaba enojado porque no lo saludaba de la forma que quería".

Al respecto, en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias le preguntamos al mencioando Raúl Leguía si dicha afirmación era cierta. Aunque su respuesta no fue ni "sí" ni "no", el gerente general de Universitaario de Deportes dejó entrever que no tiene problemas con el aún DT crema.

"Yo he saludado, cuando hemos estado en 2015 y 2016, como debe ser al señor (Óscar) Ibáñez, (Luis Fernando) Suárez y Roberto Chale, situaciones normales de un saludo. Igual ha sido con el señor Comizzo. No solo a él, sino también a la plantilla. Terminan los partidos y me retiro. Todo esto lo tiene que manejar el gerente deportivo. Yo no tengo ninguna relación mala con el señor Comizzo. El que tiene que tener relación más fluida es el gerente deportivo”, afirmó Raúl Leguía.

Este viernes, en conferencia de prensa, la administración de Universitario de Deportes dará a conocer el nombre de su entrenador en la temporada 2020. Además, hará un reporte de la situación económica del club.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Raúl Leguía, gerente de la 'U', declaró en RPP. | Fuente: Audio: RPP

