Gerardo Ameli sobre el polémico gol de Janio Pósito: 'Ahora tocó una para los chicos' | Fuente: GolPerú

El gol de Janio Pósito al minuto 80 generó mucha polémica en las redes sociales e incluso causó el reclamo de algunos jugadores de Universitario y de su entrenador. Sin embargo, el estratega de UTC, Gerardo Ameli, no se percató de la posición adelantada pero dijo que en caso lo haya estado, entonces ya era momento que le toque a los equipos chicos, dando a entender que en ocasiones anteriores los equipos grandes han sido favorecidos.

"Ahora tocó una para los chicos, para mí el árbitro dirigió bien. Entiendo que a veces se equivocan y cuando se equivocan a favor de los chicos no me parece adecuado resaltar. Si no empatábamos en esa jugada, lo íbamos hacer en otra", declaró Ameli en conferencia de prensa.

Por otro lado, analizando el encuentro el técnico señaló que el 'Gavilán del Norte' mereció más que un empate. "Nuestro equipo tuvo oportunidades clara y revisando las estadísticas UTC se merececió más que el empate. Quiero resaltar el esfuerzo de mis jugadores, con la capacidad que lo hicieron", concluyó.

El empate entre ambas escuadras resultó ser más una derrota para los dirigidos por Ángel Comizzo, ya qu eestaban en la oligación de conseguir los tres puntos para no alejar de la zona de arriba del Torneo Clausura.

