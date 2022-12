Por la fecha 13 se enfrentan Sporting Cristal vs. San Martín | Fuente: Prensa Liga 1

A pocas horas de saber su rival en los dieciseisavos de la Copa Sudamericana, Sporting Cristal obtuvo un importante triunfo frente a la San Martín en el Estadio Alberto Gallardo. Por un marcador de 4-0, los dirigidos por Claudio Vivas salieron victoriosos en este duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura y quedaron a cinco puntos del líder Binacional.

Después de tres compromisos sin ganar en la Liga 1 Movistar, Sporting Cristal pudo volver al triunfo contra una San Martín que tenía hasta ocho bajas por los futbolistas que tenían en calidad de préstamo proveniente de la entidad rimense y suspensiones. Incluso, el cuadro bajopontino no demoró en ponerse en ventaja, ya que un penal convertido por Cristian Ortiz a los '8 les permitió ponerse arriba en el marcador.

Al minuto 38, Christofer Gonzáles marcó un gol de cabeza que amplió la ventaja de Sporting Cristal y no hubo más cambios en el resultado hasta el entretiempo. Ya para el segundo tiempo, Carlos Lobatón ingresó en reemplazo de Cristian Palacios y terminó siendo un cambio que influyó en el marcador.

Justamente, el propio Lobatón anotó dos tantos de tiro libre al minuto 67 y 86 para sentenciar la goleada de Sporting Cristal. Sin embargo, el equipo local tuvo la oportunidad de convertir un quinto gol al minuto 77 en un penal generado por Fernando Pacheco que causó la expulsión de Mark Estrella, pero el remate del volante rimense fue atajado por Pedro Ynamine.

Alineaciones, Sporting Cristal vs. San Martín

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Edinson Chávez, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Johan Madrid; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortiz, Fernando Pacheco, Christofer Gonzáles; Cristian Palacios

San Martín: Pedro Ynamine; Mark Estrella, Jonathan Bilbao, Joséo Luján, Junior Huerto; Sunday Afolabi, Benjamín Ubierna, Oslimg Mora, José Bolívar, Jordan Guivin; Lautaro Rinaldi.

Sporting Cristal vs. San Martín cierran la fecha 13 de la Liga 1 Movistar. El partido se jugará en el estadio Alberto Gallardo, a partir de las 3:30 de la tarde. El duelo lo puedes seguir minuto a minuto por RPP.pe. La transmisión televisiva estará a cargo de Gol Perú.

Tras clasificar a la Copa Sudamericana y antes de conocer a su rival en este torneo; Sporting Cristal se enfoca en la Liga 1 Movistar. Los celestes están en el segundo lugar a ocho puntos de Binacional, que es líder del torneo del fútbol peruano. A falta de cuatro fechas, los rimenses no pierden la esperanza de alcanzar la punta y salir campeones del Apertura. Nada está dicho.

En la Libertadores, el equipo de Claudio Vivas ganó de visita a Olimpia en Asunción. Esperan seguir con la racha de las victorias en el campeonato peruano. En la Liga 1 Movistar ha sumado tres empates en las últimas fechas.

San Martín ha tenido una campaña irregular. En la tabla de posiciones se encuentra en el penúltimo lugar con tan solo 11 puntos. Los santos vienen de igualar 1-1 con Sport Boys en la fecha 12.

Sporting Cristal vs. San Martín: posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Céspedes, O. Merlo, R. Revoredo, J. Madrid, C. Lobatón, C. Ortiz, H. Calcaterra, P. Arce, F. Pacheco, C. Palacios.

San Martín: D. Penny, S. Salas, C. Huerto, J. Portales, B. Ubierna, Y. Oliva, J. Guivin, S. Afolabi, L. Rinaldi, J. Bolívar, M. Olivera.

