Kevin Sandoval recibió una falta dentro del área rival. | Fuente: GOLPerú

Una polémica entrada de Camilo Jiménez sobre Kevin Sandoval no fue sancionada por el árbitro del partido entre Sporting Cristal y Carlos A. Mannucci. El encuentro por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 se juega en el Estadio Alberto Gallardo.

Al minuto 51, Sandoval iba para marcar el segundo de los rimenses. Sin embargo, Jiménez se barrió para detenerlo y lo hizo caer al césped. El árbitro del encuentro, Augusto Alfredo Menéndez, no cobró penal y decidió que el juego siguiera su curso.

El primer tanto del encuentro llegó al minuto 45+1, cuando el conjunto trujillano buscaba iniciar un ataque contra los rimenses. Sin embargo, Jorge Cazulo recuperó el balón e inició la contra. Horacio Calcaterra recibió la asistencia y no dudó en dejar el balón en las redes del Mannucci. El empate llegó al siguiente minuto del penal no cobrado. Ricardo Lagos ejecutó un tiro libre que Patricio Álvarez no pudo atajar.

Sporting Cristal empata 1-1 con Carlos A. Mannucci por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los rimenses, de mantenerse el resultado, pierden la gran oportunidad de liderar la tabla de posiciones. Los cerveceros suman 26 unidades hasta el momento, dos menos que el puntero Alianza Lima.

Así fue la falta contra Kevin Sandoval. | Fuente: GOLPerú

