Ayacucho FC se impuso a Cristal en la final de la Fase 2 | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal consiguió ponerse adelante en el marcador de la definición de la Fase 2 a través de Emanuel Herrera, pero no fue suficiente para quedarse con el triunfo. Ayacucho FC logró el empate y en la tanda de penales se proclamó ganador del torneo, obligando a los dirigidos por Roberto Mosquera a disputar en la siguiente semana dos partidos por las semifinales de la Liga 1.

"Cuando se habló de favoritismo lo primero que dije es que en una final no hay favoritos, hoy demostramos que no éramos favoritos. Hicimos el partido más discreto del torneo, pero yo no quiero dejar de decir que fuimos superados en gran parte del juego. Tuvimos un rival que fue agarrando moral, que hizo las cosas bien y que merecidamente ha hecho que vayamos a jugar dos partidos más. Hay que darle crédito al señor Ameli, a quien yo felicito y hay que darles el espacio de respeto que se merecen", señaló el estratega rimense en ‘Gol Perú’ tras el cotejo.

Si Cristal ganaba accedía de forma directa a las finales de la Liga 1, donde ya espera Universitario de Deportes. Ahora tendrán que medirse dos veces más con los ‘zorros’ para resolver al que accede a la etapa definitiva.

“Los errores los veo para el interior, estuvimos inconexos todo el partido, pasa esto que no nos había pasado y nos toca en el partido que más necesitábamos estar conectados, el fútbol tiene estas cosas", explicó Mosquera.

La primera semifinal de la Liga 1se disputará el miércoles 9 de diciembre y el partido de vuelta se llevará a cabo el sábado 12, siendo posiblemente el Estadio Monumental el escenario de ambos compromisos.

