Con miras al encuentro de este miércoles 4 de diciembre ante Alianza Lima en el Estadio Nacional, el entrenador de Sporting Cristal, Manuel Barreto, manifestó que no le gustaría llegar a los penales.

"Nada puede reproducir lo que sentiría un jugador a estadio lleno pateando una definición por penales. Acá sin gente, en los estadios cualquiera patea los penales y los convierte, pero normal si toca pelota parada, libremente el que quiere podrá hacerlo porque es una posibilidad que se pueda dar", declaró Barreto en conferencia de prensa.

El estratega además opinó lo mismo que Pablo Bengoechea si es que su club llega a pasar a la final del campeonato. "Yo estaré de acuerdo si se posterga la final, incluso de no jugarla, igual que si no se juega este año; si me dicen que lo juguemos en enero yo lo aceptaré de inmediato. Aceptaré lo que Binacional decida", agregó.

Finalmente Barreto se mostró contento por la vuelta de Emanuel Herrera. "A Herrera lo veo con la misma ilusión que ha tenido los últimos meses. No va a ser el responsable de que ganemos, ni mucho menos que no sea así. Estoy contento de volver a verlo jugar", concluyó.

