Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido por RPP Noticias. | Fuente: AFP

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentarán este martes, a partir de las 2:15 pm., en el Estadio Nacional, por el partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Además de Patricio Álvarez, quien será baja por motivos de salud, el cuadro celeste tendrá otro ausente. Se trata de Jorge Cazulo, quien no apareció en la lista de convocados para el duelo ante los blanquiazules.

Si bien el 'Piqui' cumplió su fecha de suspensión ante Sport Boys, aún no regresará a la nómina. Roberto Mosquera decidió no llamarlo porque, hace un par de días, en un entrenamiento, sufrió un choque con un compañero. El impacto le generó un golpe y este lunes se le realizó una resonancia magnético.

Los resultados de Jorge Cazulo no son para preocuparse. De hecho, el cuerpo médico conoció que el volante no presenta ninguna lesión de gravedad. Sin embargo, a modo de prevención, el cuerpo técnico de Sporting Cristal decidió que aún no está al 100%, por lo que prefirió no arriesgarlo. En su lugar, Martín Távara volverá a ser titular.

Renato Solís; Renzo Revoredo, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Martín Távara, Horacio Calcaterra; Christofer Gonzales; Jhon Marchán, Washington Corozo y Emanuel Herrera es el '11' que prepara Roberto Mosquera para enfrentar a Alianza Lima.

Te sugerimos leer