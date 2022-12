Roberto Mosquera fue campeón nacional con Sporting Cristal en la temporada 2012. | Fuente: Sporting Cristal

Sporting Cristal viene preparando todos los detalles para la vuelta de la Liga 1. El entrenador del cuadro celeste, Roberto Mosquera, manifestó la importancia que tendrá la fiscalización de la FPF para el cumplimiento de los protocolos sanitarios dictados por el gobierno peruano.

“La profundidad de una enfermedad no pasa por tener un seguro porque si no hay fiscalizadores que van a ser que los clubes cumplan con estos temas económicos, no vas a perder tres puntos, perderás la vida”, manifestó Mosquera en Depor.

“No tenemos una claridad definida. Lo único definido y lo que queremos todos los del ambiente del fútbol, que mueve no solo personas sino alternativas para la sociedad, es que vuelva, pero que venga bien protegido y de la mejor manera, con normas claras”, agregó.

Roberto Mosquera fue oficializado como entrenador de Sporting Cristal tras la salida de Manuel Barreto. El estratega peruano fue campeón con el club rimense en la temporada 2012.

