Roberto Mosquera: 'Tenemos un prisma claro de los caminos para trascender en Copa Libertadores'

El último viernes Sporting Cristal debutó con goleada por 4-1 ante Binacional en la Liga 1 2021 y, por su parte, Roberto Mosquera dio sus impresiones sobre la actualidad del equipo.

"Decir que hay cosas por mejorar no quiere decir que no me encantó el debut. La mayoría de partidos el año pasado sentimos un gusto por el juego y ese juego es el que nos hizo llegar a campeonar. Es importante tener una forma de jugar y al margen de las críticas, que las entiendo, siento que la fórmula de este año está mejorada porque el año pasado no estuvo todo bien", indicó Mosquera en diálogo con GOL Perú.

Sobre la competitividad con respecto a otros equipos, sostuvo: "Yo les dije a mis jugadores que este iba a ser un año difícil porque ganarle a Cristal no son 3 puntos sino son 6. Hay que cuidar y si eso sucede que quede claro que jugamos bien, pusimos todo y fuimos superados".

Por otro lado, también habló de la participación que tendrán los rimenses en la Copa Libertadores: "La Libertadores es un torneo diferente, nos tenemos que guiar por el GPS que tenemos. La deuda del fútbol peruano está inmersa en lo poco que se ha corrido en la Libertadores. Creo que si corres lo que tienes que correr se puede llegar a pasar a octavos de final. Tenemos un prisma claro de cuáles son los caminos para trascender en Copa Libertadores".

"De tres equipos rivales te van a tocar dos pesados, no hay forma que no pero siempre hay una oportunidad si conoces, si respetas a los rivales. Todos son difíciles pero se puede cuando estás organizado", agregó Mosquera.

