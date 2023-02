Roberto Mosquera venció a Ángel Comizzo en la final de la Liga 1 2020 | Fuente: Liga 1

Ángel Comizzo generó controversia al manifestar que Sporting Cristal “no está a la altura de Universitario o Alianza Lima”, a pesar de las obtenciones del cuadro celeste, como la última final de la Liga 1 precisamente ante la ‘U’. Así, Roberto Mosquera se refirió a esta situación, destacando los méritos de su club.

"Los años de fundados de otros equipos y el de Cristal, que se funda muchos años después, es meritorio que en menos tiempo de vida se haya dado ese alcance, eso quiere decir que hemos hecho buenos pasos. Me ponía a pensar que todas las copas no tendrían importancia si no hubiéramos caminado por un lugar limpio, honrado, sin criticar a nadie, sin hablar del arbitraje, hay un camino que te lleva a las copas. Sí, las copas están, pero todos los que estamos en Sporting Cristal sabemos que hay una conducta que debemos tener que está por encima de ganar cosas”, dijo el estratega en ‘Ovación’.

Universitario y Cristal definieron el título de la pasa Liga 1, año donde los cremas (con Comizzo en todos los juegos) no consiguieron vencer a los bajopontinos. Mosquera, por su lado, evitó entrar en polémicas.

"No voy a hablar al respecto, prefiero concentrarme en cosas importantes, la eterna rivalidad no va con nosotros. Yo represento a Sporting Cristal y cada cosa que digo tengo muy claro el camino del club y lo que se necesita decir o no. El país está cansado de rivalizar permanentemente", aseguró el estratega nacional.

Te sugerimos leer