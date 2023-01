Roberto Mosquera: 'Pueden llegar alrededor de cinco refuerzos' | Fuente: Liga 1

Sporting Cristal se consagró campeón nacional de la Liga 1 y, por su parte, Roberto Mosquera renovó por dos temporadas más con el cuadro 'celeste'. Al respecto, el entrenador peruano dio más alcances de lo que se está planeando de cara al siguiente año.

"Pueden llegar alrededor de cinco jugadores como refuerzos", indicó Mosquera en diálogo con GOL Perú. Asimismo, también habló de algunas piezas clave en el plantel a lo largo del 2020.

Sobre Christopher Olivares indicó que le recalcó al jugador que debía aprovechar su oportunidad: "Te han hecho un contrato como si hubieses hecho 20 goles. No estás con la ambición que yo necesito porque han dertenido tu crecimiento. Te dijeron 'ya llegaste' pero tú no has llegado a ningún lado", indicó el estratega.

Por otro lado, también precisó que el tema de Omar Merlo y su continuidad todavía no está cerrado ya que continúa "hablando con la directiva del club". Hasta el momento, no se ha oficializado ningún fichaje para Sporting Cristal de cara a la siguiente temporada. Como se recuerda, tendrá que afrontar la Copa Libertadores 2021.

