Roberto Mosquera debutó en su tercera etapa en Sporting Cristal con un empate ante César Vallejo. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

En Sporting Cristal no hay preocupación ni ansiedad por obtener un triunfo. En conferencia de prensa, el entrenador Roberto Mosquera señaló que no ha sentido ningún tipo de angustia en la entidad rimense tras haber asumido la dirección técnica recientemente y destacó la suerte que tienen los juveniles de apoyarse en los futbolistas de mayor experiencia.

"Hay jugadores de mucho recorrido en Sporting Cristal y los más jóvenes están amparados en los que tienen más edad, que son los que les dicen cuáles son los momentos del fútbol. Es complicado ser juvenil y no ver la firmeza de Jorge Cazulo ni la personalidad de Omar Merlo. No he sentido nada de angustia, que cada uno se sienta como se tenga que sentir", dijo.

Después de debutar con un empate por 1-1 con César Vallejo, Roberto Mosquera disputará su segundo encuentro con Sporting Cristal este fin de semana cuando reciba al Carlos Stein. En lo que va de la Liga 1 Movistar 2020, el cuadro chiclayano no ha sumado ningún triunfo y hace no mucho cesó de su cargo de entrenador a Orlando Lavalle.

