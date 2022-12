Mosquera: 'Nadie puede decir que ganar la Fase 1 no fue merecido, estoy enamorado de este equipo' | Fuente: Liga 1

Este domingo Sporting Cristal venció por 2-0 a San Martín con goles de Alejandro Hohberg y Marcos Riquelme en el tiempo suplementario y se convirtió en ganador de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson. Tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro 'celeste', se refirió a este importante logro.

"Estoy feliz, contento. Es muy merecido por todo lo que hicimos desde el año pasado. No hay duda de que mereciamos este galardon nuevamente por lucha esfuerzo compromiso y seriedad", indicó Mosquera en diálogo con RPP Noticias.

En tanto al rival, sostuvo: "El trabajo de San Martín ha sido bueno. Felicité al entrenador porque plantó muy bien al equipo. Fue un partido de final, un partido diferente, pudimos terminar 3-0 en el primer tiempo y seguimos con la deuda de la Copa porque acá goleadores hay. Corozo es goleador, Ávila es goleador y no podemos ponernos en peligro".

Sobre el triunfo, resaltó: "Me dio gusto porque los jugadores son humildes, trabajadores, serios y responsables. Creo que es merecido, nadie puede decir que no fue merecido".

En tanto a si se trata de una revancha por la Copa Libertadores, agregó: "Para mi no hay un tipo de revancha, hablo de resiliencia, de tener la capacidad de anteponerse al dolor, pero no podemos tener eso porque mira el puntaje que hizo Racing y nosotros tuvimos para ganarle 2-1. La única deuda que tenemos es de gol. Ahora tenemos Copa Sudamericana y nuestro norte siempre es mirar hacia adelante, no quedarnos en lo que pasó".

Por último, sostuvo: "Estoy enamorado de este equipo, es muy sólido y moralmente está bien, creo que lo que más me gusta de Cristal es el clima que hemos formado, casi como un familia".

