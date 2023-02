Roberto Mosquera fue campeón nacional con Sporting Cristal en 2012 | Fuente: Prensa Cristal

Restan tres semanas exactas para la reanudación oficial de la Liga 1, donde muchos de los clubes participantes ya ingresaron a la fase tres de entrenamientos, donde pueden trabajar con su plantel completo en un solo grupo y optan por realizar funciones tácticas.

En el caso de Sporting Cristal, los celestes enfrentarán en la vuelta del certamen a Sport Boys, por lo que su entrenador, Roberto Mosquera, afirmó que le gustaría disputar amistosos se preparación antes de ese compromiso, aunque resaltó la necesidad por el aval de la Federación Peruana de Fútbol.

"El tema de los amistosos es algo que a mí me gustaría, incluso he conversado con un par de entrenadores y nos gustaría. Pero aquí hay un orden y lo que menos queremos es que por un amistoso, esto no nos permita jugar el primer partido si es que algún jugador saliera infectado. Para hacer partidos amistosos tenemos que tener un permiso de la FPF, nosotros no vamos a pedir permiso, si ellos de buena voluntad lo dan, sería ideal", señaló en conferencia de prensa.

Alianza Lima, Binacional o Atlético Grau, son algunos de los equipos que anunciaron incorporaciones de cara a la reactivación de la competencia. Mosquera se manifestó sobre esa posibilidad en Sporting Cristal.

“Aquí hubo una restricción a los haberes de los jugadores y el comando técnico, y la directiva por respeto a esa generosidad de nosotros para que 170 trabajadores del club puedan seguir ganando sus mismos sueldos, no lo veo como un esfuerzo, me parece lo más sensato. Pero no creo que sería justo que ese dinero que reasignamos en el club sea para contratar jugadores", expresó.

