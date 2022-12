Roberto Mosquera salió campeón nacional en el 2018 con Binacional. | Fuente: Prensa Sporting Cristal

Roberto Mosquera volvió al Rímac para tener el mejor Sporting Cristal de la historia. En su conferencia de presentación como nuevo estratega de la entidad bajopontina, el exentrenador del Royal Pari señaló que tiene planificado conseguir ese logro durante su tercera etapa, aunque reconoció que no será una tarea nada sencilla.

"Hay un plan para hacer el mejor Sporting Cristal de su historia, no será fácil pero estoy acá por eso. Lo difícil es lo que hace la diferencia entre un equipo y otro, hasta me he hecho amigo de la adversidad. En los últimos nuve años, el único objetivo que no se cumplió fue el de Alianza Lima. No lo siento como un fracaso, pero fracasado es el que se queda en el fracaso", dijo.

En las mismas declaraciones, Roberto Mosquera hizo referencia a su paso por Alianza Lima en el año 2016. El estratega limeño llegó al conjunto blanquiazul proveniente del Juan Aurich, pero no estuvo a las expectativas de la hinchada victoriana y fue cesado de su cargo a pocos meses para que finalice el Torneo Clausura.

