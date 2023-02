Roberto Mosquera: 'El resultado sobre Alianza Lima debió ser más holgado' | Fuente: Liga 1

Este domingo Alianza Lima cayó por 2-1 ante Sporting Cristal y, tras el encuentro, Roberto Mosquera, entrenador del cuadro celeste, se refirió al triunfo que significa puntaje perfecto en lo que va del torneo.

Sobre el plantel presentado, indicó: "No hay una distancia con el equipo titualr salvo la juventud y experiencia, todos trabajamos por igual en Cristal. Los menores también han tenido categoría, me quedo con la capacidad competitiva que han tenido todos", sostuvo Mosquera en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, también se refirió a la salida de Christopher Olivares en la primera parte del encuentro: "Lamento la lesión de Olivares, uno de los que nos hizo falta, pero entró Soto y creo que lo hizo bastante bien. Se están abriendo un espacio en el fútbol y uno ve que su función ha sido trabajada y la conocen".

Sobre lo propuesto durante el partido, indicó que fueron superiores al rival: "El triunfo debió ser más holgado, respetamos a Alianza Lima pero hicimos un gran partido y estoy muy orgulloso. Yo he sido contratado para un proceso, a mí no me lastiman si esperan que perdamos un partido para lastimar, eso no va a cambiar y no me afecta", agregó Roberto Mosquera.

